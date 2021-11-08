В Афганистане сегодня впервые за три года должна начаться массовая вакцинация детей от полиомиелита

С инициативой о проведении вакцинации выступили Всемирная организация здравоохранения и детский фонд при ООН. Захватившие власть в стране представители признанной террористической и запрещенной в России организации «Талибан*» поддержали кампанию. По мнению регионального директора ВОЗ по странам Восточного Средиземноморья Ахмеда Мандхали, стремление руководства талибов как можно скорее начать вакцинацию говорят о желании предотвратить вспышки опасных заболеваний, в том числе и полиомиелита, который вызывает паралич и смерть. Прививки получат около трех миллионов афганский детей, как проживающих в центральной части страны, так и находящиеся в отдаленных районах. Для помощи системе здравоохранения Афганистана были направлены специальные медицинские мобильные бригады. Движение «Талибан» пообещало обеспечить им безопасность, а также разрешить женщинам из числа гуманитарных сотрудников работать.

Талибы и представители ООН также договорились о возобновлении вакцинации афганского населения от коронавируса.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.