В Мурманской области систему QR-кодов распространят на торговые центры и салоны красоты

Об этом сообщил сегодня глава региона Андрей Чибис. По его словам, это необходимо, чтобы не вводить новые ограничения для бизнеса.

В большинстве регионов завершается режим нерабочих дней, который был введен по инициативе президента.

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов пока не видит реальных результатов, которые дал локдаун. Об этом он сказал «Эху Москвы». Сергей Нетесов добавил, что последствия локдауна мы увидим только через 3-4 дня.

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 250-ти миллионам, – сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. С начала пандемии скончались более 5-ти миллионов человек. Больше всего новых случаев по-прежнему выявляют в США, Индии и Бразилии.