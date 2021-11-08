Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объявил о сокращении штата сотрудников и изменении их зарплат

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объявил о значительном сокращении штата сотрудников и изменении их зарплат. В интервью агентству РИА Новости он, в частности, сказал, что не понимает, чем занимается бОльшая часть нетворческого коллектива.

Кехман встал во главе театра в конце октября. Он остаётся художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В Министерстве культуры ране говорили, что рассчитывают на то, что его опыт может помочь МХАТу в кризисной ситуации.