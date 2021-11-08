Президент США Джо Байден назвал пантомимой прошедшие в Никарагуа президентские и парламентские выборы

По его словам, голосование не было ни свободным, ни справедливым. Байден призвал президента Даниэля Ортегу освободить политических заключенных. До выборов в Никарагуа не были допущены некоторые ведущие оппозиционные политики. Руководство этой страны считает такие обвинения вмешательством во внутренние дела и отрицает политические мотивы преследования арестованных.
2021-11-08T09:08:39+03:00
2021-11-08T09:18:38+03:00
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09:08, 08 ноября 2021
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