В США начинается перевод заключенных из городской тюрьмы Вашингтона после отчета федеральных маршаллов

В США сегодня начинается перевод заключенных из городской тюрьмы Вашингтона после отчета федеральных маршаллов, выявивших неприемлемые условия содержания.

Трансфер 400 заключенных из центрального следственного изолятора Вашингтона, Округа Колумбия, в федеральную тюрьму в Пенсильвании начинается ровно через неделю после того, как Служба маршалов США выпустила меморандум с подробным описанием непригодных для жизни условий в исправительном учреждении. На радикальные меры по переводу заключённых Служба приставов решилась после того, как внезапная проверка маршалов в октябре выявила, что заключенных лишают еды и воды в качестве наказания, а условия жизни в тюрьме являются антисанитарными. Проверка длилась с 18 по 23 октября, а когда маршалы вернулись в тюрьму 24-го, администрация учреждения их не впустила и приказала покинуть помещение — о чем стало известно в ходе брифинга, проведенного судебным Маршаллом суда Округа Колумбия, инициировавшим проверку, с другими судьями. Сейчас в Вашингтонской тюрьме содержится 1500 тысячи заключенных, и власти столицы сейчас решают, необходимо ли перевести в другие тюрьмы оставшихся после начинающегося сегодня трансфера 1100 человек. Вновь арестованные по федеральным обвинениям лица теперь будут содержаться в Александрийском центре заключения в Вирджинии, а не в тюрьме округа Колумбия.

Мэр Вашингтона МЮриель БАузер в официальном заявлении пообещала устранить все недостатки, чтобы «у нас была безопасная тюрьма до тех пор, пока Округ Колумбия не сможет построить новую».