Верховный суд России, как ожидается, сегодня должен решить, где будут рассматривать уголовное дело Сергея Фургала

Верховный суд России, как ожидается, сегодня должен решить, где будут рассматривать уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Адвокат Фургала настаивает, что рассматривать дело необходимо в Хабаровском крае. Сам подозреваемый в организации ряда убийств многолетней давности политик планирует добиваться суда присяжных. Вину он не признает и считает обвинения ложными. Экс-губернатор находится в СИЗО с лета прошлого года. Завтра апелляционный суд в Москве должен оценить законность продления его ареста. Следствие считает Фургала причастным к организованному убийству нескольких бизнесменов, а также обвиняет его в незаконном ношении оружия. Также Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве. Силовики говорят, что вина политика подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, а также несколькими экспертизами. Самочувствие подсудимого, по словам его адвоката, в норме, однако существуют проблемы с доставкой в изолятор корреспонденции и почты. Юрист посетовал, что письма, которые отправляют Сергею Фургалу, до него не доходят.

После задержания экс-губернатора Хабаровского края жители региона несколько месяцев выходили на массовые акции протеста в поддержку политика.