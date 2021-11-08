11 жителей Казани подали иски в ВС, требуя признать незаконным отстранение от работы за отказ вакцинироваться

11 жителей Казани подали иски в Верховный суд Татарстана, требуя признать незаконным отстранение от работы за отказ вакцинироваться. Как сообщает газета «Вечерняя Казань», среди них представители разных профессий – инженеры, электрики, педагоги. Согласно распоряжению Роспотьребнадзора, с 9-го ноября в Татарстане от работы могут отстраняться сотрудники, не имеющие ни одной прививки от ковида. Истцы настаивают на том, что нет оснований считать всех непривитых источником распространения коронавируса.

В большинстве регионов завершается режим нерабочих дней, который был введен по инициативе президента. Владимир Путин говорил, что считает вакцинацию самым надежным средством борьбы с вирусом.

В России с сегодняшнего дня вводятся новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Документ можно получить в электронном виде на портале госуслуг не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Бумажный вариант будет выдаваться в многофункциональных центрах. Сертификат в электронном виде будет автоматически формироваться на русском и английском языках.