В Китае открылся пленум ЦК компартии, посвященный идеологии и партийному строительству в стране

Должна быть одобрена резолюция, в которой излагаются исторические достижения партии за 100 лет. пленумы китайской компартии обычно проходят в закрытом формате. Итоги оглашаются в специальных сообщениях для печати.
2021-11-08T08:36:16+03:00
2021-11-08T08:36:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 08 ноября 2021
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