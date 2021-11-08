Совет Госдумы рассмотрит сегодня вопрос интеграции России и Белоруссии в сфере законодательства

Работа над тем чтобы привести законодательство двух стран к общему знаменателю предстоит большая, признался Вячеслав Володин. По словам спикера Госдумы, для этого необходимо принять десятки новых законов в рамках реализации программ Союзного государства. Эффективность интеграции между Россий и Белоруссией, по мнению Володина теперь зависит от того, насколько быстро и качественно законы примут. Он напомнил, что Европарламент месяц назад одобрил резолюцию, в которой потребовал от Евросоюза ввести дополнительные меры против России, если она продолжит поддерживать Минск. Путин и Лукашенко встречаются всё чаще. Белорусский руководитель не менее пяти раз летал в этом году в Москву. Недавно главы двух стран утвердили 28 союзных программ интеграции. Они предусматривают единые принципы налогообложения, таможенного законодательства и миграционной политики, интеграцию валютных систем. Обе страны также продолжат развивать военное сотрудничество, а также будут вместе контролировать перемещение товаров и транспорта.

Ранее премьер Михаил Мишустин сказал, что реализация союзных программ потребует принятия более 400 законодательных актов и соглашений.