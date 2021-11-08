Московские судебные приставы взыскали с должников в этом году более 100 миллиардов рублей

Московские судебные приставы взыскали с должников в этом году рекордную сумму, более 100 миллиардов рублей, – сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Каждый месяц в список невыездных из-за долгов попадают около 50-ти тысяч человек.