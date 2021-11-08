Нерабочие дни закончились в большинстве регионов России, в том числе в столице

Мэр Сергей Собянин ранее говорил, что некоторые ограничения все равно сохранятся.
Шесть регионов при этом сохраняют режим нерабочих дней. Такие решения были приняты властями Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей.
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Мэр Сергей Собянин ранее говорил, что некоторые ограничения все равно сохранятся.
Шесть регионов при этом сохраняют режим нерабочих дней. Такие решения были приняты властями Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей.
Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…