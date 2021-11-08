Нерабочие дни закончились в большинстве регионов России, в том числе в столице

Мэр Сергей Собянин ранее говорил, что некоторые ограничения все равно сохранятся.

Шесть регионов при этом сохраняют режим нерабочих дней. Такие решения были приняты властями Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей.