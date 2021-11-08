В подмосковной Кубинке начал работу временный инфекционный центр, развернутый Минобороны

В подмосковной Кубинке начал работу временный инфекционный центр, развернутый Министерством обороны. В нем более 600 мест для инфицированных коронавирусом. Для работы в этом центре из Санкт-Петербурга приехали более 200 военных медиков.
2021-11-08T08:34:59+03:00
2021-11-08T08:34:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 08 ноября 2021
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