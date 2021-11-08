Миграционная политика в России, по оценке правозащитников, свелась преимущественно к борьбе с нелегалами и носит репрессивный характер.

Подчинение Федеральной миграционной службы МВД в 2016 году было ошибочным, такое мнение высказал аналитик правозащитной организации «Гражданское содействие*» Константин Троицкий. В своем докладе он объясняет, что большинство сотрудников нынешнего управления – силовики без опыта работы с мигрантами. Их служба, по его мнению, представляет собой «резкий регресс по всем ключевым пунктам». Троицкий подчеркивает, что МВД прекратило сотрудничество с научным сообществом и религиозными организациями, а отчеты министерства стали закрытыми. Это мешает понять, сколько иностранцев встали на миграционный учет, из каких стран они приехали, сколько человек оформили визы, считает эксперт. Аналитик напомнил, что ФМС к моменту своего упразднения все-таки стала превращаться, как он выразился, в полуоткрытое ведомство, которое постепенно начинало понимать культурные, гуманитарные и экономические аспекты миграции.

Ситуация в миграционной сфере, по мнению Троицкого, ухудшилась даже в сравнении со временем, когда служба действовала в составе МВД до 2012 года.

Российские власти считают правозащитную организацию «Гражданское содействие» иностранным агентом.

* Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" - НКО, признанное иностранным агентом.