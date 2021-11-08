США открывают границы для граждан трех десятков стран

США с сегодняшнего открывают границы для граждан трех десятков стран. Правда, при условии, что они сделали прививку от коронавируса любым из одобренных Вашингтоном или ВОЗ препаратом.

Российская вакцина Спутник V не одобрена всемирной организацией здравоохранения, а учитывая то, что и российские власти не разрешают ни одну иностранную вакцину внутри страны, то для российских граждан США фактически закрываются — попасть в страну смогут только россияне, сделавшие вакцину в Европе или ранее в США. Ответственность за проверку статуса вакцинации путешественников возложена на авиакомпании. Проверять, в частности, будут, прошло ли достаточно времени, чтобы человек мог считаться полностью вакцинированным, то есть 14 дней с момента последней дозы (в случае с вакциной Джонсон и Джонсон — первой и единственной). Дети в возрасте от 2 до 17 лет исключаются из правил об обязательной вакцинации для въезда в США, так как во многих странах вакцины для этой возрастной категории еще не одобрены. В США с прошлой неделе вакцина Пфайзер разрешена для детей с пяти лет.

По-прежнему сохраняется требование предъявить при въезде в США отрицательный тест на коронавирус.