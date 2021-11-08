В России за исключением нескольких регионов с этого дня отменён режим нерабочих дней

Власти объясняют это тем, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. При этом ряд ограничений сохранится.

Торговые центры, кафе и рестораны, кинотеатры, стадионы снова открывают. Школьники вернутся за парты, студенты в вузы. Правда далеко не во всех регионах. В некоторых они по-прежнему будут учиться дистанционно. В Москве после снятия локдауна цифровые коды понадобятся при посещении развлекательных, культурных и спортивных мероприятий с числом участников больше пятисот человек. Остаётся и требование перевода не менее трети сотрудников компаний на удалёнку, включая всех у кого хронические заболевания и тех, кому больше 60-ти лет. Во многих регионах цифровые коды будут требовать при посещении кафе и ресторанов, музеев, библиотек, бассейнов, фитнесс-центров. Кинозалы, площадки для проведения концертов и других мероприятия были заполнены только наполовину. В Петербурге кинотеатры и общепит будут недоступны после 11-ти вечера.

Напомним, что режим нерабочих дней продлился в стране больше недели.

После двухнедельных осенних каникул школьники Петербурга этим утром возвращаются к очному обучению. С первого дня недели открывается и большая часть бизнеса.

Власти Петербурга решили не продлевать нерабочие дни. С сегодняшнего дня вернутся к работе кафе, рестораны, кинотеатры, аквапарки и концертные залы. Заведения смогут работать только до одиннадцати часов вечера. В Петербург возвращаются культурные и массовые мероприятия, которые можно будет проводить без согласования при условии, что их численность не превышает сорок человек. Отмечу, что театры, музеи и кино смогут посетить только горожане с QR-кодом. Его выдают вакцинированным от COVID-19, переболевшим или тем, кому прививка противопоказана. Уже со следующей недели QR-код будет нужен для посещения бассейнов и фитнес-центров. А с 1 декабря без электронного пропуска петербуржцы не смогут попасть и в заведения общепита.

По данным петербургского правительства, на минувших выходных в реанимации лежали более семисот горожан, больных коронавирусом. Всего в городе полностью привиты почти два миллиона человек.