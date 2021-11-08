Перевод ФМС в подчинение МВД, по мнению правозащитников, привело к неверной трансформации миграционной политики. Она рассматривается преимущественно как борьба с нелегалами, другие проблемы решаются политическими установками сверху, пишет «Независимая газета». В то время как ФМС к концу своего существования, как говорится в докладе фонда «Гражданское содействие*», стала превращаться в полуоткрытое ведомство, которое постепенно начинало понимать гуманитарные, культурные, социальные и экономические аспекты миграционной политики. С переходом этих функций в ГУВМ миграция снова стала рассматриваться почти исключительно через призму борьбы с нелегалами. Российские власти считают фонд «Гражданское содействие» «иностранным агентом».
2021-11-08T07:33:34+03:00
2021-11-08T07:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 08 ноября 2021
* Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" - НКО, признанное иностранным агентом.
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