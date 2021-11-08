В России завершился почти полуторанедельный период нерабочих дней. Однако в некоторых регионах его решили продлить.

Новгородская область одной из первых ввела нерабочие дни – и первой же их распространила еще на одну неделю, до 14 ноября. В этот период будут закрыты, кинотеатры, концертные залы, салоны красоты и заведения общепита. В театры и филармонии будут пускать при наличии цифровых кодов о вакцинации или перенесенном ковиде.

В Томской области решение продлить нерабочие дни объяснили напряженной ситуацией, а также ростом заболеваемости среди детей. При этом кафе и рестораны будут работать – но пускать они могут только людей с цифровыми кодами.

Еще в двух регионах режим нерабочих дней продлили до 12 ноября. В Курской области, к примеру, хоть и говорят о некоторой стабилизации ситуации, но жалуются на нехватку кислорода в больницах. А в Челябинской области одновременно с этим расширили действие системы цифровых QR-кодов. Сертификаты о вакцинации будут нужны во многих объектах торговли, салонах красоты и спортзалах, а до середины января – в ресторанах и кафе. Наконец, до среды режим нерабочих дней продлили в Смоленской области.

Режим нерабочих дней в России действовал с 30 октября. При этом некоторые регионы, ссылаясь на сложную ситуацию с коронавирусом, ввели его на несколько дней раньше.