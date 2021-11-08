Режим нерабочих дней, введённый с 30 октября по 7 ноября, завершается в Москве и Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется.

Перерыв в работе на неделю не даст нужного эффекта в борьбе с пандемией, а майские длинные выходные в качестве примера повторять нельзя. Об этом ранее сказал независимый аналитик, биолог Алексей Куприянов.

Несмотря на завершение периода нерабочих дней, ряд ограничений в столице останется. Будет приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для лиц старшего возраста без прививки. Также продолжит действовать требование о переводе трети сотрудников на удалёнку.