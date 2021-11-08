Суд в Москве рассмотрит протоколы на мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве сегодня должен рассмотреть протоколы на мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещенный контент.

Компании Google грозит штраф на общую сумму 12 миллионов рублей. Размер санкции для мессенджера Telegram пресс-служба мирового суда не уточняет. Претензии российских властей к интернет-сервисам начали возникать с февраля текущего года на фоне публикаций пользователей с призывами поучаствовать в несанкционированных акциях. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее отмечал, что компания Google не удалила около 2,5 тысяч запрещенных материалов, большая часть из которых была размещена в принадлежащем ей видеосервисе YouTube. Общая сумма штрафов для Google уже составляет почти 40 миллионов рублей. Сервис для обмена сообщениями Telegram, в свою очередь, оштрафован на 35 миллионов рублей. Вчера судебные приставы начали процедуру взыскания с мессенджера санкций на основе двух постановлений, каждое на 2,5 миллиона. Сроки их добровольного погашения истекли накануне.

Помимо Telegram и Google за отказ удалить запрещенную информацию штрафовали соцсети Facebook, Twitter и сервис коротких видео TikTok.