Верховный суд России должен решить сегодня, где будут рассматривать уголовное дело Сергея Фургала

Верховный суд России должен решить сегодня, где будут рассматривать уголовное дело бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.

Подозреваемый за организацию ряда убийств многолетней давности Сергей Фургал намерен добиваться суда присяжных. Рассматривать дело, по его словам, необходимо в самом Хабаровском крае. Вину бывший губернатор не признает и считает обвинения ложными.

Заключение по делу генеральная прокуратура утвердила в октябре, но Сергей Фургал находится в СИЗО уже с лета прошлого года. Следствие считает его причастным к организованному убийству нескольких бизнесменов и незаконному ношению оружия. Позднее следственный комитет возбудил еще двух уголовных дела по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве.

Самочувствие подсудимого, по словам его адвоката, в норме, но решить проблему с доставкой в следственный изолятор почты не удалось до сих пор. Письма, которые отправляют Сергею Фургалу, до него не доходят. После задержания губернатора жители Хабаровского края стали массово протестовать. Уличные акции продолжались несколько месяцев.

Кроме того, на этой неделе апелляционный суд в Москве должен рассмотреть вопрос о законности продления Фургалу меры пресечения.

