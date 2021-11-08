Социальные карты пожилых москвичей заблокировали с сегодняшнего дня в столице. Они снова смогут воспользоваться льготными проездными, если пройдут вакцинацию от коронавируса.

Ограничения коснуться всех граждан старше 60 лет. Городские власти подчеркнули, что это правило работает также для людей с хроническими заболеваниями. По словам мэра, разблокировка социальных карт будет производиться сразу после вакцинации первым компонентом препарата. При этом, как говорят власти, смогут рассчитывать на льготы без дополнительных ограничений и те горожане, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Собянин добавил, что театры и музеи продолжат работу с использованием цифровых кодов, масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений. Аналогичные требования выдвигают к спортивным и концертным мероприятиям, на которых число зрителей превышает 500 человек. Мэр назвал динамику прививочной кампании положительной, однако отметил, что, несмотря на это, уровень заболеваемости по-прежнему остается очень высоким.

Также социальные карты с сегодняшнего дня заблокировали пожилым, непривившимся жителям в Московской области.