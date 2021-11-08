Информация об угрозе взрыва в трех американских вузах оказалась ложной, передает агентство Bloomberg. Ранее Колумбийском, Корнелльском университетах и университете Брауна были прерваны занятия, в некоторых корпусах этих учебных заведений объявили эвакуацию. Пока не сообщается. кто стоит за сообщениями об угрозе взрыва и были ли их действия скоординированными. На прошлой неделе тревогу объявляли в нескольких корпусах Йельского университета из-за сообщений о заложенной бомбе.
2021-11-08T06:16:05+03:00
2021-11-08T06:16:05+03:00
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06:16, 08 ноября 2021
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