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06:08, 08 ноября 2021

Немецкое издание Welt am Sonntag: Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск

Немецкое издание Welt am Sonntag накануне сообщило, что Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. Стамбул, Дамаск и Дубай используют мигранты для перелётов в Белоруссию, чтобы дальше отправиться в европейские страны.
Белорусский политолог Валерий Карбалевич назвал позицию властей страны спорной.

Карбалевич добавил, что Европа может оказать влияние несколькими способами: жёсткими действиями на границе, санкциями против Белоруссии и воздействием на страны Ближнего Востока. Также Германия пытается апеллировать к России, чтобы Москва попыталась воздействовать на Минск.


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