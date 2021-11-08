Немецкое издание Welt am Sonntag: Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск

Немецкое издание Welt am Sonntag накануне сообщило, что Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. Стамбул, Дамаск и Дубай используют мигранты для перелётов в Белоруссию, чтобы дальше отправиться в европейские страны.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич назвал позицию властей страны спорной.

Карбалевич добавил, что Европа может оказать влияние несколькими способами: жёсткими действиями на границе, санкциями против Белоруссии и воздействием на страны Ближнего Востока. Также Германия пытается апеллировать к России, чтобы Москва попыталась воздействовать на Минск.