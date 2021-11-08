Некоторым депутатам Госдумы не хватило кабинетов в соответствии с их статусом. Как пишет газета «Ведомости», причина в том, что в нижней палате появилась пятая фракция, а также увеличилось количество комитетов. Следовательно, выросло число руководителей и их замов. В частности, первому заместителю председателя комитета в Госдуме и даже обычному зампреду положен кабинет с приемной, а также комнатой для помощников, пояснили в Думе газете. Без постоянных кабинетов, по словам источника издания, остаются порядка двух десятков парламентариев. В свою очередь в аппарате палаты настаивают, что никаких проблем с распределением кабинетов нет.