Некоторым депутатам Госдумы не хватило кабинетов в соответствии с их статусом. Как пишет газета «Ведомости», причина в том, что в нижней палате появилась пятая фракция, а также увеличилось количество комитетов. Следовательно, выросло число руководителей и их замов. В частности, первому заместителю председателя комитета в Госдуме и даже обычному зампреду положен кабинет с приемной, а также комнатой для помощников, пояснили в Думе газете. Без постоянных кабинетов, по словам источника издания, остаются порядка двух десятков парламентариев. В свою очередь в аппарате палаты настаивают, что никаких проблем с распределением кабинетов нет.
2021-11-08T06:07:24+03:00
2021-11-08T06:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:07, 08 ноября 2021
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