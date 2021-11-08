Суд в Нидерландах вновь вернется к рассмотрению дела о сбитом «Боинге» на востоке Украины. Правда, после сегодняшнего заседания разбирательство, как ожидается, будет прервано почти на месяц.

Как и на некоторых предыдущих заседаниях, слово будет предоставлено родственникам погибших в результате крушения рейса MH17. Речь идет о тех потерпевших, которые захотели воспользоваться правом обращения к суду, но еще не успели этого сделать. В прошлые разы близкие жертв говорили о том, как переживали трагедию, а также требовали раскрыть всю правду о ней– некоторые обвиняли в причастности к случившемуся Россию.

Следующее заседание, как ожидается, состоится 8 декабря – там будет рассмотрен вопрос компенсаций близким погибшим. А затем с обвинительным заключением по делу о сбитом «Боинге» должна выступить прокуратура – правда, когда именно, пока не ясно.

Все из-за намерений добиться опроса одного из ключевых свидетелей – Сергея Мучкаева, который командовал 53-й зенитной ракетной бригадой в Курске в 2014 году. Международная следственная группа считает, что именно этой бригаде принадлежала установка «Бук», из которой, по мнению стороны обвинения, был сбит малазийский «Боинг».

В результате крушения «Боинга» в небе над Донбассом погибли почти 300 человек.