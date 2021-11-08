Сегодня рассмотрят вопрос о передаче осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в США

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос о передаче осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в США для дальнейшего отбывания наказания.

Уилан осужден на 16 лет. Сам он называет этот процесс политическим преследованием. Все слушания по делу проходили в закрытом режиме, так как материалы содержат гриф секретности. Американец неоднократно обращался с просьбами о помощи к президенту США и к премьер-министрам Великобритании и Канады, так как является гражданином и этих стран. Уилана задержали в Москве 3 года назад. По версии следствия, он работал в пользу американских спецслужб. Сам осужденный утверждает, что это провокация, совершенная в отношении него сотрудником ФСБ, с которым они были знакомы более 10 лет. Силовик, по словам Уилана, передал ему флешку, где должны были оказаться фотографии с отдыха. Однако при задержании, по словам адвокатов, выяснилось, что на накопителе были документы, составляющие гостайну.

В американском посольстве в России назвали приговор несправедливым, а суд непрозрачным. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что во время процесса не было представлено никаких доказательств, а свидетелям попросту не дали выступить, сославшись на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Уилана нельзя считать политическим заложником, при этом сослался на решение суда.