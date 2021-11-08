Американский космический корабль Crew Dragon-2 должен отстыковаться сегодня от МКС

После этого, как ожидается, он приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды, рассказали представители NASA. В состав его экипажа входят астронавты США, Европейского космического агентства и японский специалист. К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 200 дней. Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon разрабатывала и запускает компания Илона Маска SpaceX.