Российские власти могут разрешить беспошлинный ввоз говядины и свинины, пишет газета «Ведомости»

Такой вопрос обсуждают министерства экономического развития и сельского хозяйства, рассказали сразу два участника совещаний. Это должно помочь стабилизировать внутренние цены на социально значимые продукты, пояснил собеседник издания. Начиная с декабря прошлого года и на протяжении всего нынешнего года из-за болезней животных в России предложение мяса на рынке снизилось, начали расти цены, пояснили эксперты. В свою очередь российские производители считают, что рост цен уже остановился.