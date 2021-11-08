Российские власти могут разрешить беспошлинный ввоз говядины и свинины, пишет газета «Ведомости»

Такой вопрос обсуждают министерства экономического развития и сельского хозяйства, рассказали сразу два участника совещаний. Это должно помочь стабилизировать внутренние цены на социально значимые продукты, пояснил собеседник издания. Начиная с декабря прошлого года и на протяжении всего нынешнего года из-за болезней животных в России предложение мяса на рынке снизилось, начали расти цены, пояснили эксперты. В свою очередь российские производители считают, что рост цен уже остановился.
2021-11-08T05:05:00+03:00
2021-11-08T04:55:28+03:00
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05:05, 08 ноября 2021
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