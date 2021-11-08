Защита намерена обжаловать арест четверых подозреваемых в резонансном нападении на жителя Новой Москвы

Один из тех, кого накануне отправил в СИЗО Щербинский суд – несовершеннолетний, обращает внимание адвокат. По данным следователей, вечером в минувший четверг несколько человек напали на двух прохожих в районе Новые Ватутинки. Один из пострадавших шел с малолетним ребенком. По словам самих задержанных, потасовка произошла после словесной перепалки. Между тем руководство СК России распорядилось переквалифицировать статью обвинения с хулиганства на более тяжелую – покушение на убийство.
2021-11-08T05:05:00+03:00
2021-11-08T04:55:05+03:00
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05:05, 08 ноября 2021
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