Защита намерена обжаловать арест четверых подозреваемых в резонансном нападении на жителя Новой Москвы

Один из тех, кого накануне отправил в СИЗО Щербинский суд – несовершеннолетний, обращает внимание адвокат. По данным следователей, вечером в минувший четверг несколько человек напали на двух прохожих в районе Новые Ватутинки. Один из пострадавших шел с малолетним ребенком. По словам самих задержанных, потасовка произошла после словесной перепалки. Между тем руководство СК России распорядилось переквалифицировать статью обвинения с хулиганства на более тяжелую – покушение на убийство.