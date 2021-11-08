Власти США открывают с сегодняшнего дня въезд в страну для граждан трех десятков стран

Прибывающие должны предъявлять справку о вакцинации от коронавируса. При этом приниматься будут только документе о прививке препаратами, которые одобрены американским медицинским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения, передает агентство ТАСС. Российские вакцины в этот перечень не входят. Помимо справки, от прилетающих потребуются также отрицательный результат теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за три дня до вылета.
2021-11-08T05:05:00+03:00
2021-11-08T05:04:22+03:00
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05:05, 08 ноября 2021
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