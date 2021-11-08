Симптомы коронавируса, по словам специалистов Роспотребнадзора, все больше становятся похожими на грипп и ОРВИ

В основном у заболевших появляются боль в горле и насморк, тогда как потеря вкуса и обоняния стали более редкими, рассказали эксперты агентству РИА Новости. Почти в половине случаев наблюдается расстройство желудка. Инфекция, как рассказали в институте эпидемиологии, даже после выздоровления все еще может размножаться в кишечнике.