В России завершился период нерабочих дней

Он действовал почти полторы недели. Такую меру ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В то же время в пяти регионах нерабочие дни продлили. В Смоленской области до среды, в Курской, Томской и Челябинской – до конца рабочей недели, а в Новгородской до начала следующей. Власти в то же время предупреждают, что действуют другие ограничения, которые вводили в рамках борьбы с коронавирусом.