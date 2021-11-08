В России завершился период нерабочих дней

Он действовал почти полторы недели. Такую меру ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В то же время в пяти регионах нерабочие дни продлили. В Смоленской области до среды, в Курской, Томской и Челябинской – до конца рабочей недели, а в Новгородской до начала следующей. Власти в то же время предупреждают, что действуют другие ограничения, которые вводили в рамках борьбы с коронавирусом.
2021-11-08T05:05:00+03:00
2021-11-08T04:50:13+03:00
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05:05, 08 ноября 2021
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