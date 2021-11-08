Белорусские следователи предъявили новое обвинение россиянину Егору Дудникову

Ему грозит до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании социальной розни, рассказали в местном правозащитном центре «Весна». Дудникова задержали полгода назад. Уголовное дело на россиянина завели из-за того, что он озвучивал фильмы «для белорусской оппозиции», рассказал его адвокат. В МИДе России говорили, что отправляли к россиянину консула, как писала «Новая газета», этим и ограничилась помощь российской стороны.
2021-11-08T04:09:50+03:00
2021-11-08T04:09:50+03:00
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04:09, 08 ноября 2021
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