Гидрометцентр России предупреждает о сильном ветре в столичном регионе в течение всего дня

Его порывы будут достигать 15-17 м/с, что делает погоду в Москве и Подмосковье потенциально опасной, говорят специалисты. Т.н. «желтый уровень» будет действовать для региона до позднего вечера понедельника. Кроме того, специалисты предупреждают о резких перепадах атмосферного давления в Москве и области в ближайшие дни.
2021-11-08T04:08:49+03:00
2021-11-08T04:08:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 08 ноября 2021
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