Гидрометцентр России предупреждает о сильном ветре в столичном регионе в течение всего дня

Его порывы будут достигать 15-17 м/с, что делает погоду в Москве и Подмосковье потенциально опасной, говорят специалисты. Т.н. «желтый уровень» будет действовать для региона до позднего вечера понедельника. Кроме того, специалисты предупреждают о резких перепадах атмосферного давления в Москве и области в ближайшие дни.