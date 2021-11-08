Прокуратура Москвы добивается реального срока для участника акции в поддержку Алексея Навального

Глебу Борисову в момент задержания в конце января не было 18 лет. По версии следствия, он вместе с несколькими молодыми людьми закидывал снежками на Цветном бульваре автомобиль с правительственными номерами. Пресса писала, что машина может принадлежать ФСБ. В сентябре Тверской районный суд приговорил Борисова к пяти годам условно. Теперь же надзорное ведомство опротестовала это решение и просит для него семь лет реального срока, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо*». Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию в четверг. Российские власти считают «ОВД-Инфо» иностранным агентом.
2021-11-08T04:07:04+03:00
2021-11-08T04:07:04+03:00
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04:07, 08 ноября 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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