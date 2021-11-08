Министерство цифрового развития смягчило порядок передачи данных о разговорах абонентов Роскомнадзору

Часть информации ведомство сможет затребовать только по решению суда. Однако представители операторов считают, что требования регулятора по-прежнему избыточны, пишет газета «КоммерсантЪ». В компаниях говорят, что Роскомнадзор получит полномочий больше, чем спецслужбы. Передавать сведения об абонентах компании обязаны после вступления в силу поправок в закон «О связи». Изначально они были приняты в рамках борьбы с т.н. «серыми» SIM-картами.
2021-11-08T04:06:16+03:00
2021-11-08T04:06:16+03:00
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04:06, 08 ноября 2021
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