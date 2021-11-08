Почти двести человек пострадали от отравления в сети пиццерий в столице Армении

Чуть больше половины из них госпитализированы, говорят власти. Люди начали обращаться с жалобами на отравление еще в четверг, пишет местное интернет-издание News.am. Сейчас приостановлена работа всех ресторанов сети, которую посещали пострадавшие, там изъяли образцы продуктов.
2021-11-08T04:05:26+03:00
2021-11-08T04:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 08 ноября 2021
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