Иракский премьер Мустафа аль-Казыми уверяет, что властям страны уже известны имена причастных к покушению на него

В ближайшее время они будут задержаны, добавил глава правительства. Других подробностей он пока не сообщал. Покушение на иракского премьера было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденцию атаковали с помощью заминированных беспилотников. Ранения получили не менее семи человек. Сам премьер не пострадал.
2021-11-08T04:04:47+03:00
2021-11-08T04:04:47+03:00
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04:04, 08 ноября 2021
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