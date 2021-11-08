Иракский премьер Мустафа аль-Казыми уверяет, что властям страны уже известны имена причастных к покушению на него

В ближайшее время они будут задержаны, добавил глава правительства. Других подробностей он пока не сообщал. Покушение на иракского премьера было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденцию атаковали с помощью заминированных беспилотников. Ранения получили не менее семи человек. Сам премьер не пострадал.