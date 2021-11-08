Российские киберспортсмены одержали новую победу на международном турнире

Команда Natus Vincere выиграла чемпионат по игре Counter-Strike, который прошел в Стокгольме. Они не потерпели ни одного поражения. Теперь члены команды, куда входят также украинские киберспортсмены, получат из призового фонда $1 млн. Ранее другой российско-украинский коллектив выиграл турнир по игре Dota 2 в Бухаресте.