«Газпром» с сегодняшнего дня может приступить к увеличению поставок газа в Европу

К 7 ноября компания планировала завершить закачку топлива в подземные хранилища в России для снабжения внутреннего рынка предстоящей зимой. Ранее президент Владимир Путин дал руководству концерна поручение нарастить поставки в Европу, которая столкнулась с газовым кризисом этой осенью. Стоимость энергоносителя на европейском рынке поднималась почти до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.