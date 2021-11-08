«Газпром» с сегодняшнего дня может приступить к увеличению поставок газа в Европу

К 7 ноября компания планировала завершить закачку топлива в подземные хранилища в России для снабжения внутреннего рынка предстоящей зимой. Ранее президент Владимир Путин дал руководству концерна поручение нарастить поставки в Европу, которая столкнулась с газовым кризисом этой осенью. Стоимость энергоносителя на европейском рынке поднималась почти до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.
2021-11-08T03:07:26+03:00
2021-11-08T03:07:26+03:00
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03:07, 08 ноября 2021
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