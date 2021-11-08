Новые ограничения для непривитых от коронавируса вступили в силу на территории Украины

Чиновники и преподаватели, которые не прошли вакцинацию, будут отстранены от работы. Такое требование не распространяется на тех, у кого есть противопоказания. Сейчас в стране используют пять зарубежных препаратов. От применения российской вакцины «Спутник V» Киев ранее отказался.