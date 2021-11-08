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03:06, 08 ноября 2021

Уголовное дело возбуждено после жалоб заключенных на пытки в туберкулезной больнице в Ростовской области

Всего заявления написали более 60 человек, пишет газета «КоммерсантЪ». В региональных управлениях СКР и ФСИН, а также в прокуратуре Ростовской области пока эту информацию не комментируют. По данным местных правозащитников, следователи также проверяют обстоятельства гибели в медицинском учреждении двух заключенных. Ранее правозащитный проект Gelagu.net опубликовал видео пыток в тюремной больнице Саратовской области, а также в других исправительных учреждениях. В Следственном комитете после этого рассказали о том, что возбуждены уголовные дела.


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