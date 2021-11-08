Суд в Нижнем Новгороде должен проверить сегодня законность отказа рассматривать вопрос о передаче в США Пола Уилана

Ранее его приговорили в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Верховный суд Мордовии в свою очередь не стал рассматривать просьбу защиты о передаче Уилана в Соединенные штаты, чтобы он там отбывал наказание. Сам американец, который вины не признает, сейчас находится в мордовской исправительной колонии строгого режима.