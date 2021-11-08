Суд в Нижнем Новгороде должен проверить сегодня законность отказа рассматривать вопрос о передаче в США Пола Уилана

Ранее его приговорили в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Верховный суд Мордовии в свою очередь не стал рассматривать просьбу защиты о передаче Уилана в Соединенные штаты, чтобы он там отбывал наказание. Сам американец, который вины не признает, сейчас находится в мордовской исправительной колонии строгого режима.
2021-11-08T03:05:53+03:00
2021-11-08T03:05:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2932372-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 08 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не позорьтесь и будьте благоразумны У нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа, поговорили о том, что правильно, а что нет. Обращаюсь к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в её аккаунтах с угрозами в личный адрес, — такое поведение недопустимо…