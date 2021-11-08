Сразу в трех американских вузах из-за угрозы взрыва были прерваны занятия

Все они расположены на Восточном побережье страны. Руководство Колумбийского университета приняло решение вывести людей из двух зданий, позже было объявлено, что тревога оказалась ложной. В Корнелльском университете полиция проверяет центральное здание. Часть кампуса эвакуировал Университет Брауна в штате Род-Айленд. Кто стоит за угрозами и были ли их действия скоординированы, пока не сообщается.