Ереван обвиняет Баку в попытке дискредитировать российских миротворцев

Речь идет о нарушениях режима прекращения огня, а также недавней гибели военнослужащих в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению республики. Он также обвинил азербайджанскую сторону в том, что Баку до сих пор не пускает в перешедшие под его контроль районы Нагорного Карабаха армянское население. Год назад Россия. Армения и Азербайджан подписали соглашение, которое положило конец возобновившимся в регионе боевым действиям. Согласно договоренностям, Баку получил большую часть территории, которую контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика.
2021-11-08T02:07:51+03:00
2021-11-08T02:07:51+03:00
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02:07, 08 ноября 2021
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