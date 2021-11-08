Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от лечения в тюрьме, говорит его личный врач

Месяц назад, после задержания он объявил голодовку. В конце прошлой недели грузинские власти распространили видео, на котором, как утверждается, арестованный Саакашвили принимает пищу в медпункте тюрьмы. После появления этого ролика его врач объявил, что политик принимал лекарства, но теперь воздержится от этого. Специалист выразил обеспокоенность за состояние здоровья бывшего президента.