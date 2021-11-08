Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от лечения в тюрьме, говорит его личный врач

Месяц назад, после задержания он объявил голодовку. В конце прошлой недели грузинские власти распространили видео, на котором, как утверждается, арестованный Саакашвили принимает пищу в медпункте тюрьмы. После появления этого ролика его врач объявил, что политик принимал лекарства, но теперь воздержится от этого. Специалист выразил обеспокоенность за состояние здоровья бывшего президента.
2021-11-08T02:07:23+03:00
2021-11-08T02:07:23+03:00
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02:07, 08 ноября 2021
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