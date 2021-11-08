Около двух десятков человек задержали в России на акциях по случаю годовщины Октябрьской революции

Так, в Омске и Костроме участников автопробега обвинили в нарушении противокоронавирусных ограничений. В Санкт-Петербурге членов партии «Другая Россия» обвинили в распитии алкоголя в общественном месте, пишет интернет-издание «Фонтанка». Также были задержаны участники возложения цветов в Южно-Сахалинске. В Перми, как пишет интернет-издание Sota, задержали двух активистов, которые вышли против пыток в тюремной системе, и журналиста, который освещал их акцию.
2021-11-08T02:06:51+03:00
2021-11-08T02:06:51+03:00
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02:06, 08 ноября 2021
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