Около двух десятков человек задержали в России на акциях по случаю годовщины Октябрьской революции

Так, в Омске и Костроме участников автопробега обвинили в нарушении противокоронавирусных ограничений. В Санкт-Петербурге членов партии «Другая Россия» обвинили в распитии алкоголя в общественном месте, пишет интернет-издание «Фонтанка». Также были задержаны участники возложения цветов в Южно-Сахалинске. В Перми, как пишет интернет-издание Sota, задержали двух активистов, которые вышли против пыток в тюремной системе, и журналиста, который освещал их акцию.