Не менее семи человек задержаны после массовой драки в подмосковном Домодедове

Возбуждено дело о хулиганстве, сказали в региональном управлении МВД. По предварительным данным, конфликт в минувшую субботу произошел на бытовой почве после словесной перепалки. Ранее в интернете появилось видео стычки. Из него следуют, что в потасовке участвовали не менее двух десятков человек.
2021-11-08T02:06:10+03:00
2021-11-08T02:06:10+03:00
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02:06, 08 ноября 2021
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