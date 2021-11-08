Не менее семи человек задержаны после массовой драки в подмосковном Домодедове

Возбуждено дело о хулиганстве, сказали в региональном управлении МВД. По предварительным данным, конфликт в минувшую субботу произошел на бытовой почве после словесной перепалки. Ранее в интернете появилось видео стычки. Из него следуют, что в потасовке участвовали не менее двух десятков человек.