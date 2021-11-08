Z Архив новостей новости
5 0 6 3
02:05, 08 ноября 2021

Период нерабочих дней завершился во многих российских регионах

Ранее его продлили только в Новгородской, Челябинской, Курской, Томской и Смоленской областях на срок от нескольких дней до недели. В то же время во многих субъектах Федерации сохраняются прежние или вводятся новые ограничения. В первую очередь речь идет о цифровых кодах, которые выдают тем, кто вакцинировался от коронавируса или перенес болезнь за последние 6 месяцев. Они дают право на посещение ряда учреждений и общественных мест. В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня заблокировали социальные карты пожилым или страдающим рядом хронических заболеваний жителям, которые не прошли вакцинацию и не переболели. В столице для них ввели требование соблюдать самоизоляцию.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 106 6 11298 07.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 78 6 9288 05.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Как нам вернуть космос? Как нам вернуть космос? Того, кто успеет стать добытчиком энергии в космосе, а заодно соединить этот процесс с IT-технологиями, возьмут в будущее. А кто так и продолжит ковырять землю северными потоками – того извините. Это не утопия, а технологическая реальность завтрашнего дня…

5 52 6 6288 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 194 6 24274 06.11
Блоги

+ Москвичи оскорбляются Москвичи оскорбляются Все собеседники поддержали тюремные сроки за провокационные снимки на фоне храмов…

5 113 6 15578 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 69 6 10332 03.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 84 6 12470 01.11
Новости

В центре Москвы на акции коммунистов собралось около 2000 человек В центре Москвы на Красной площади на акции КПРФ к годовщине Октябрьской революции собралось около 2000 человек…

5 41 6 7153
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 65 6 11543 03.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Праздник русского азиата  Путин сегодня делает то же, что и Ленин, но не так быстро и радикально…

5 48 6 9568 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не позорьтесь и будьте благоразумны У нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа, поговорили о том, что правильно, а что нет. Обращаюсь к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в её аккаунтах с угрозами в личный адрес, — такое поведение недопустимо…

5 49 6 9823 07.11
Новости

Адвокат напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинил потерпевших,что на очной ставке те снова полезли в драку Роман Васютенко рассказал, что во время мероприятия потерпевшие вели себя настолько агрессивно, что якобы сотрудникам полиции даже пришлось применить силу…

5 40 6 8233
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 187 6 40297 03.11
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 144 6 33923 01.11
Блоги

Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей Хофманитой у Вечного огня в Москве Предположительно, видео было снято еще в 2018 году…

5 41 6 9707 05.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Преступник и его национальность Это дикий расистский подход устанавливает прямую связь между преступными действиями человека и его национальностью, кроме него, принадлежат ещё тысячи, а, порой, и миллионы законопослушных людей…

5 49 6 12028 07.11

Популярное за неделю

Новости

Дочь Дмитрия Пескова вмешалась в спор руководителя Чечни с главным редактором канала RT и поддержала Рамзана Кадырова Полемика между ними ранее возникла из-за упоминания национальности участников нападения на отца с ребёнком в Новой Москве…

5 50 6 59648
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин ни разу свой лик не осквернил маской и задал России эту пофигистическую моду…

5 16 6 77601 03.11
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3556490
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ухнаагийн Хурэлсух, президент Монголии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 16 6 5705 01.11
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 110 6 189779 02.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 79 6 105105 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9317999
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5075963

Сегодня в эфире