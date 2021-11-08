Период нерабочих дней завершился во многих российских регионах

Ранее его продлили только в Новгородской, Челябинской, Курской, Томской и Смоленской областях на срок от нескольких дней до недели. В то же время во многих субъектах Федерации сохраняются прежние или вводятся новые ограничения. В первую очередь речь идет о цифровых кодах, которые выдают тем, кто вакцинировался от коронавируса или перенес болезнь за последние 6 месяцев. Они дают право на посещение ряда учреждений и общественных мест. В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня заблокировали социальные карты пожилым или страдающим рядом хронических заболеваний жителям, которые не прошли вакцинацию и не переболели. В столице для них ввели требование соблюдать самоизоляцию.