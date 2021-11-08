Власти Индии обвинили пакистанских военных в обстреле своих рыбаков

В Нью-Дели говорят, что в результате инцидента на границе погиб один человек, еще один ранен. Местный телеканал NDTV передает, что индийское руководство намерено обсудить случившееся по дипломатическим каналам с пакистанской стороной. Береговая охрана обеих стран регулярно задерживает рыбаков за нарушение границы в Аравийском море. В то же время довольно редко такие инциденты сопровождаются стрельбой.
2021-11-08T01:07:47+03:00
2021-11-08T01:07:47+03:00
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01:07, 08 ноября 2021
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